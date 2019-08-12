Боголюбовским чиновникам не хватило денег на диспансеризацию

СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-12T12:08:14+03:00

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Суздальской межрайонной прокуратурой было установлено, что администрация МО Боголюбовское нарушила закон о государственной и муниципальной службе. Раз в год ее сотрудники обязаны проходить диспансеризацию, чего не было сделано в 2018 году. На медосмотр в местном бюджете забыли заложить на это средства, хотя организация диспансеризации является обязанностью администрации МО. Прокуратура обратилась с иском в суд. Деньги у чиновников нашлись сразу. На данный момент все муниципальные служащие МО Боголюбовское медосмотр прошли.

ИСТОЧНИК KP.RU