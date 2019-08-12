Футбольный клуб "Муром" презентовал третий комплект формы

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-12T12:03:51+03:00

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Футбольный клуб "Муром" презентовал новый третий комплект формы. Она представлена синими футболками и черными шортами. Новый комплект формы презентовали футболисты Кирилл Косарев и Артем Ежов.

Отметим, что клубы ПФЛ как правило имеют два комплекта формы. Третий комплект формы у команд второго дивизиона - редкость.

Основные комплекты формы у "Мурома" представлены красными и белыми футболками, а также черными шортами. На данный момент команда занимает пятое место. Клуб считается одним из кандидатов на повышение в классе.

ИСТОЧНИК KP.RU