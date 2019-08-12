2019-08-12T11:34:40+03:00
Общество

Лишь 8,4% семей Владимирской области относятся к среднему классу

Регион занял 58-ое место в стране по этому показателю
Сергей МОРКОВКИН
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Агентство РИА "Рейтинг" опубликовало рейтинг российских регионов по численности семей среднего класса. Владимирская область заняла в нем 58-ое место. К среднему классу в регионе можно отнести лишь 8,4% семей.

РИА "Рейтинг" сообщило, что под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку машины и квартиры в кредит. При этом после выплаты взносов по ним, для повседневных расходов должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимум на человека.

Для сравнения, Ивановская область заняла 78 место, к среднему классу там можно отнести 5,6% семей. Рязанская область расположилась на 47 месте, средним классом там считается 11,0% семей. Нижегородская область находится на 28 месте, средним классом там считается 12,9% семей, Московская область находится на 17 месте, средним классом там считается 19,3% семей.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, там средним классом считается 45,2% семей. В тройке лидеров также оказались Магаданская область и Чукотка. Москва и Санкт-Петербург заняли седьмое и восьмое места, там к среднему классу относится четверть семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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