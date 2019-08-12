2019-08-12T11:21:43+03:00
Спорт

Владимирский пловец проплыл 25 километров по Финскому заливу с рекордным временем

Сергей Сафонов стал победителем международного плавательного марафона KotlinRace
Артём Черепанов
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Пловец из Владимира, мастер спорта Сергей Сафонов с рекордным результатом 6 часов 4 минуты 43 секунды финишировал в индивидуальном зачёте международного плавательного марафона KotlinRace.

Заплыв, который принимает старт из Санкт-Петербурга, проходит по волнам Финского залива до города-порта Кронштадта на острове Котлин. Это единственный в России марафон, входящий в состав международной Глобальной серии гонок по плаванию в открытой воде.

Расстояние между стартом и финишем по прямой составляет 25 км. Исходя из статистики, среднее расстояние заплыва – 26,5 км из-за воздействия ветра и волн. Температура воды во время заплыва составляла 14-15 градусов, а первые 30 минут Серей преодолевал в темноте, т.к. стартовал в 4 утра.

По правилам мероприятия запрещено использовать аудионаушники и другие проигрывающие средства, а также пловец не должен получать помощь извне, касаться борта лодки сопровождения и других плавательных средств.

Несмотря на строгие правила и суровые условия гонки владимирский спортсмен смог побить рекорд, который держался с 2015 года, проплыв на 41 секунду быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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