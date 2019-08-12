У жителей Мурома и Лакинска полицейские изъяли больше килограмма растительных наркотиков

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-12T12:28:12+03:00

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По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, в конце июля 2019 года сотрудники полиции задержали двух муромлян, которые имели при себе более 400 граммов маковой соломы. Наркосодержащие растения они нарвали на заброшенных участках местности. А вот житель Собинского района выращивал коноплю на собственной придомовой территории. Правоохранители изъяли у него почти 880 граммов этой дурман-травы. Всем троим жителям области грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU