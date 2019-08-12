2019-08-12T12:28:12+03:00
Происшествия

У жителей Мурома и Лакинска полицейские изъяли больше килограмма растительных наркотиков

Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы
Елена Масленникова
Поделиться:
Изменить размер текста:

По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, в конце июля 2019 года сотрудники полиции задержали двух муромлян, которые имели при себе более 400 граммов маковой соломы. Наркосодержащие растения они нарвали на заброшенных участках местности. А вот житель Собинского района выращивал коноплю на собственной придомовой территории. Правоохранители изъяли у него почти 880 граммов этой дурман-травы. Всем троим жителям области грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Радужанин заплатит 200 тысяч штрафа за ложное сообщение о готовящемся взрыве
Во владимирской библиотеке пройдет игра по произведениям Туве Янссон
Собственникам незаконных рекламных конструкций придется заплатить не только штрафы за их установку, но оплатить демонтаж
Более трех с половиной тысяч владимирских детей получили бесплатные путевки в лагеря
Ветераны владимирского "Торпедо" объявились в Кольчугино
Молодой ковровчанин обчистил 80-летнего пенсионера
Боголюбовским чиновникам не хватило денег на диспансеризацию
Футбольный клуб "Муром" презентовал третий комплект формы
Лишь 8,4% семей Владимирской области относятся к среднему классу
Владимирский пловец проплыл 25 километров по Финскому заливу с рекордным временем
У заключенного Владимирского центра нашли мобильный телефон в необычном месте
Муромлянин обокрал гараж, проломив его крышу ногой
День физкультурника во Владимире впервые прошел в ледовом дворце "Владимир"
Во Владимире суд заставил чиновников оплатить горожанину ремонт автомобиля, на которое упало дерево
В Александрове можно увидеть антикварных кукол конца 19- начала 20 века