2019-08-12T17:20:45+03:00
Происшествия

У заключенного Владимирского центра нашли мобильный телефон в необычном месте

Ему грозит дисциплинарное взыскание
Артём Черепанов
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Телефон, обнаруженный у заключенного. Фото: пресс-служба УФСИН по Владимирской областиТелефон, обнаруженный у заключенного. Фото: пресс-служба УФСИН по Владимирской области
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8 августа в тюрьме-2, более известной как Владимирский централ, при проведении обыска у одного из осужденных был найдет мобильный телефон, сим-карта и зарядное устройство, спрятанные, как сообщает пресс-служба УФСИН по Владимирской области, " спрятаны ухищренным способом во внутренней полости тела". Теперь осужденному грозит дисциплинарное взыскание.

Пресс-служба ведомства сообщает, что подобные случаи - не редкость в жизни знаменитой тюрьмы. За 1 полугодие 2019 года сотрудниками учреждений составлено 15 протоколов об административных правонарушениях граждан - близких и родственников осужденных, по фактам попыток доставки на территории учреждений запрещенных предметов, в том числе сотовых телефонов и комплектующих к ним. Тажке пресс-служба ведомства отмечает, что иногда родственники и сами заключенные проявляют куда большую фантазию, чтобы спрятать телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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