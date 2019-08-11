2019-08-11T10:11:44+03:00
Общество

Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику подарили альбом с фотографиями известных земляков

Его передали в дар родственники преподавателя Суздальского духовного училища Благосклонова
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено ВСМЗфото предоставлено ВСМЗ
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Несколько дней назад в музей-заповедник пришли дочери Екатерины Пановой – учителя начальных классов, бывшей музейной смотрительницы. Они рассказали, что их мать жила в одном из старых домов Суздальского кремля, который некогда принадлежал её дяде – преподавателю Суздальского духовного училища Благосклонову. С тех пор остались вещи, которые могут представлять историческую ценность.

В музей они принесли альбом фотографий выпускников Владимирской семинарии 1911-1912 гг. Это – уникальный исторический материал. Почти все фотографии в альбоме отлично сохранились. Более того, они подписаны и многие из упомянутых в альбоме фамилий были хорошо известны во Владимирской губернии.

Альбом хранился в семье Пановых более 100 лет, так как среди фотографий альбома находился портрет их дедушки – выпускника семинарии Сергея Панова. Семейную реликвию было решено передать в музей-заповедник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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