Во Владимирской области птицефабрику оштрафовали за кошку
Региональное управление Роспотребнадзора оштрафовало после внеплановой проверки собинскую компанию ООО "Зерно" за нарушение требований ветеринарного законодательства.
Компания занимается разведением и выращиванием кур-несушек, а также реализует в магазины куриные яйца. В ходе проверки представители Россельхознадзора нашли следующие нарушения:
- территория хозяйства заросла кустарником больше положенного, из-за чего появлялись условия для гнездования диких птиц;
- дороги внутри предприятия были в плохом состоянии;
- частично разрушилось ограждение по периметру предприятия;
- наконец, на территории птицефабрики возле убойного цеха обнаружили кошку.
За все эти нарушения предприятие оштрафовали на 10 тысяч рублей. Штраф уже оплачен в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU