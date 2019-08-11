Во Владимирской области птицефабрику оштрафовали за кошку

СЕГОДНЯ 08:17 2019-08-11T11:43:15+03:00

Она находилась на территории убойного цеха, что запрещено законом

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Региональное управление Роспотребнадзора оштрафовало после внеплановой проверки собинскую компанию ООО "Зерно" за нарушение требований ветеринарного законодательства.

Компания занимается разведением и выращиванием кур-несушек, а также реализует в магазины куриные яйца. В ходе проверки представители Россельхознадзора нашли следующие нарушения:

- территория хозяйства заросла кустарником больше положенного, из-за чего появлялись условия для гнездования диких птиц;

- дороги внутри предприятия были в плохом состоянии;

- частично разрушилось ограждение по периметру предприятия;

- наконец, на территории птицефабрики возле убойного цеха обнаружили кошку.

За все эти нарушения предприятие оштрафовали на 10 тысяч рублей. Штраф уже оплачен в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU