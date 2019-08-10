ФК «Муром» обыграл московскую «Родину»

СЕГОДНЯ 16:25 2019-08-10T16:25:20+03:00

Голы на счету Косарева и Шабалина

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9 августа ФК «Муром» в рамках четвертого тура первенства ПФЛ в зоне «Запад» встречался в гостях обыграл московский клуб «Родина» - новичка турнира. В первом тайме отличился молодой нападающий «Мурома» Кирилл Косарев, во втором тайме гол забил Даниил Шабалин.

После четырех туров «Муром» занимает пятое место в турнирной таблице, уступая лидеру – «Ленинградцу» всего одно очко. Кирилл Косарев с двумя голами находится в топ-10 лучших бомбардиров турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU