2019-08-10T13:17:16+03:00
Общество

"Белый дом" обвинил владимирские мусоровывозящие компании в саботаже мусорной реформы в регионе

9 августа в администрации области в очередной раз не состоялась процедура вскрытия конвертов на выбор регионального оператора
Алексей СУХОВ
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В этот раз – по Зоне №1 (Запад), в которую входят Александровский, Юрьев-Польский, Кольчугинский, Киржачский, Петушинский и Собинский районы.

Это связано с тем, что в УФАС поступила жалоба от ООО "Спецтранс" (Владимир) на департамент природопользования и охраны окружающей среды при проведении конкурсного отбора регионального оператора. В таких случаях торги приостанавливаются до рассмотрения жалобы.

В областной администрации назвали действия компании саботажем. Объясняют свою позицию областные власти так: "Спецтранс" жалуется на то, что в конкурсной документации "отсутствует ссылка на доступный бесплатный источник опубликования регпрограммы в области обращения с отходами". Но этот факт не помешал данной организации подать заявку на участие в аналогичном конкурсе по выбору регоператора для Зоны №3, который уже состоялся. В "белом доме" считают, что компания ставит свои бизнес-интересы выше интересов населения области. Поэтому администрация области думает обратиться в прокуратуру "по факту преднамеренного саботажа выполнения федерального законодательства". Рассмотрение жалобы состоится 13 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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