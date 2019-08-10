2019-08-10T10:27:52+03:00
Спорт

Владимирское «Торпедо» сыграло вничью с Луки-Энергией

Черно-белые отыгрались во втором тайме
Сергей МОРКОВКИН
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Владимирский футбольный клуб «Торпедо» провел выездной матч в Великих Луках в рамках четвертого тура в зоне «Запад» ПФЛ с местной командой Луки-Энергия. Матч завершился ни чьей 1:1. На гол хозяев с пенальти черно-белые ответили голом в начале второго тайма. Отличился Дмитрий Забродин.

После четырех туров «Торпедо» остается на третьем месте в турнирной таблице. Однако свой матч еще не проводили «Зенит-2» и «Велес».

ИСТОЧНИК KP.RU

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