Житель Петушинского района простил обокравшего его друга

СЕГОДНЯ 18:08 2019-08-09T18:08:22+03:00

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В конце февраля житель Петушинского района, пришедший в гости к своему другу в Покров, незаметно вытащил из оставленного хозяином на столе паспорта восемь тысяч рублей. Гостепримный владелец не сразу заметил пропажу и похититель ушел с деньгами, которые потратил на себя. Позднее мужчина, обнаружив исчезновение отложенных денег, обратился в полицию. В суде потерявший деньги мужчина просил простить друга, поскольку тот вернул всю украденную сумму. Петушинский районный суд учел мнение потерпевшего и прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU