2019-08-09T18:10:37+03:00
Происшествия

Муромлянин зарубил жену топором

Он нанес ей более сорока ударов
Ирина Мальцева
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Пятидесятисемилетний житель мурома, ранее не раз судимый за тяжкий и особо тяжкие преступления, в 2011 года познакомился с женщиной, моложе его на десять лет и через год они поженились. Сорокашестилетняя муромлянка работала поваром , а супруг сидел дома. В конце марта прошлого года они поругались и мужчина, и раньше избивавший жену, вновь набросился на нее, Несчастная, пытаясь спастись, выбежала из квартиры, но муж, вооруженный топором, нашел ее около забора во дворе и зарубил ее, нанеся несколько десятков ударов по голове и рукам. Потом он закидал тело снегом, вернулся домой, вытер кровь с топора и лег спать. Муромский городской суд признал его виновным в убийстве и отправил в колонию строгого режима на тринадцать с половиной лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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