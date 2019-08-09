Владимирские поисковики отправятся в три экспедиции в места боевых действий

СЕГОДНЯ 16:09 2019-08-09T16:09:24+03:00

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В августе активисты Владимирского областного объединения «Часовые Памяти» в рамках проекта «Дорогами памяти» отправятся в три поисковые экспедиции в места боевых действий времен Великой Отечественной войны. В мероприятиях будет задействовано около 45 молодых людей.

С 10 по 24 августа представители отрядов «Амулет», «Небо Родины» и «Возрождение» примут участие в экспедиции «Волховский фронт-Апраксин» в Кировском районе Ленинградской области.

Бойцы отрядов «Сыны Отечества» и «Лыбедь» с 10 по 20 августа проведут поиск в Гагаринском районе Смоленской области.

Добровольцы отрядов «Контакт», «Гастелловец», «Владимирец» и «Амулет» станут участниками учебно-тренировочной Вахты Памяти в Глинковском районе Смоленской области с 13 по 24 августа 2019 года.

Экспедиции Владимирского областного объединения «Часовые Памяти» проводятся с использованием средств, выделенных Фондом Президентских Грантов, а также при поддержке администрации Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU