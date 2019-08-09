2019-08-09T15:59:11+03:00
Общество

На дне парка "Добросельский" можно прокатиться на электромобиле и изучить азы английского

Мероприятие пройдет 11 августа
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 11.00 11 августа день рождения парка начнется с концертной программы вокальных и танцевальных коллективов города. Для маленьких гостей парка пройдут интерактивные программы с участием аниматоров и ростовой куклы Паркуша.

В 13.00 состоится крио-шоу от студии «Крибли-Крабли», которая продемонстрирует свою шоу-программу «Веселые эксперименты с азотом». Для любителей современного танца пройдут показательные выступления и мастер-классы от школы современной хореографии «УрбанАкадемия», а затем представители футбольной школы «LIKE» проведут открытую тренировку для маленьких футболистов.

В 15.00 языковой центр «KINGDOM» проведет познавательный мастер-класс, в ходе которого участники будут изучать азы английского языка в игровой форме.

Традиционным завершением праздника станет зажигательная дискотека.

На территории парка будут работать: стрелковый тир, городок аттракционов, батуты, веревочный городок, прокат веломобилей и электромобилей.

Дополнительная информация — на сайте парка http://парк33.рф и по телефону 53-22-78.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В сельских школах Владимирской области откроют образовательные центры
Заключенный звонил из колонии, представлялся сотрудником банка и снимал деньги доверчивых владимирцев
Собинская прокуратура заблокировала сайты, где можно было купить наркотики и дипломы
Суд обязал избирком зарегистрировать Татьяну Гусеву в качестве кандидата на выборы в Киржачский райсовет
Владимирские поисковики отправятся в три экспедиции в места боевых действий
Во Владимирской области на подготовку к отопительному сезону потратят 2 миллиарда рублей
На Владимирской ТЭЦ-2 завершен плановый ремонт турбогенератора №4
На Яблочный спас в Суздаль приедет Светлана Копылова
Управляющие компании Владимирской области борются за звание "лучшей"
Управляющие компании Владимирской области борются за звание "лучшей"
Нетрезвый камешковец угнал машину у детского сада, чтобы покататься
Муромляне воровали детали на железной дороге
Девушка из Владимира незаконно торговала алкоголем