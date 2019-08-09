На дне парка "Добросельский" можно прокатиться на электромобиле и изучить азы английского

СЕГОДНЯ 15:59 2019-08-09T15:59:11+03:00

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В 11.00 11 августа день рождения парка начнется с концертной программы вокальных и танцевальных коллективов города. Для маленьких гостей парка пройдут интерактивные программы с участием аниматоров и ростовой куклы Паркуша.

В 13.00 состоится крио-шоу от студии «Крибли-Крабли», которая продемонстрирует свою шоу-программу «Веселые эксперименты с азотом». Для любителей современного танца пройдут показательные выступления и мастер-классы от школы современной хореографии «УрбанАкадемия», а затем представители футбольной школы «LIKE» проведут открытую тренировку для маленьких футболистов.

В 15.00 языковой центр «KINGDOM» проведет познавательный мастер-класс, в ходе которого участники будут изучать азы английского языка в игровой форме.

Традиционным завершением праздника станет зажигательная дискотека.

На территории парка будут работать: стрелковый тир, городок аттракционов, батуты, веревочный городок, прокат веломобилей и электромобилей.

Дополнительная информация — на сайте парка http://парк33.рф и по телефону 53-22-78.

ИСТОЧНИК KP.RU