Во Владимирской области на подготовку к отопительному сезону потратят 2 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-09T15:02:22+03:00

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На подготовку Владимирского региона к предстоящему отопительному периоду в 2019 году планируется направить более 2 млрд руб. из всех источников финансирования. Эти средства пойдут на капитальный ремонт и модернизацию объектов ЖКХ – 1,5 млрд руб., на строительство объектов ЖКХ – 72,5 млн руб., на приобретение топлива – 74,9 млн руб., для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов – 36,3 млн руб.

По состоянию на 1 августа к работе подготовлены 945 котельных – это 69% от общего количества, что на 6% больше показателей прошлого года.

На данный момент наилучшие показатели подготовки объектов жизнеобеспечения к зиме у ЗАТО г. Радужный (70%) и Судогодского района (79,6%). В лидерах также г. Гусь-Хрустальный (75%), Ковровский (76%), Муромский (76%) и Юрьев-Польский (76%) районы.

Кроме того, к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов уже подготовлено 59% жилого фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU