2019-08-09T14:57:37+03:00
Общество

На Владимирской ТЭЦ-2 завершен плановый ремонт турбогенератора №4

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На Владимирской ТЭЦ-2 полностью завершены работы в рамках планового ремонта турбогенератора №4. Мероприятия проводились согласно графика ремонтной программы основного оборудования Владимирского филиала «Т Плюс» в 2019 году. Кроме текущего ремонта самой турбины специалисты филиала провели капитальный ремонт генератора с выемкой ротора. На эти цели было направлено 2,72 млн рублей.

Подготовка Владимирской ТЭЦ-2 к прохождению отопительного периода осуществляется в соответствии с разработанным графиком: произведено 95% ремонтных работ основного и 80% вспомогательного оборудования. Персонал станции прошел специальную подготовку к работе в период осенне-зимнего максимума нагрузок. Кроме этого, на предприятие сформирован нормативный запас резервного топлива (мазут) в объеме 19 тыс. тонн.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала «Т Плюс» во Владимирской области к новому отопительному сезону в рамках программы «Re: Конструкция 2019», составит 935 млн рублей. В рамках программы специалисты филиала ведут усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтных участков трубопроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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