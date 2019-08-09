Управляющие компании Владимирской области борются за звание "лучшей"

СЕГОДНЯ 14:20 2019-08-09T14:20:24+03:00

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Во Владимирской области на завершающий этап вышел конкурс «Лучшая Управляющая Компания». По состоянию на 1 августа все участники выполнили одно из главных условий соревнований - не допустили образования задолженности за потребленные энергоресурсы, поэтому они продолжают бороться за главный приз - современную детскую игровую площадку. Всего в конкурсе принимают участие 138 УК, ТСЖ и ЖСК, которые являются клиентами Владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Главная задача акции – определение и поощрение управляющих организаций, которые вовремя оплачивают потребленные энергоресурсы, активно работают с населением по снижению или недопущению образования дебиторской задолженности. На первом этапе конкурсной комиссией бы определен список управляющих компаний, у которых по состоянию на 1 мая 2019 года отсутствовала просроченная задолженность за энергоресурсы. В течение трех месяцев специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» оценивают и начисляют баллы УК и ТСЖ по перечню критериев: наличие и исправная работа общедомовых и индивидуальных приборов учета энергии в домах, своевременная передача показаний и оплата поставленных ресурсов, отсутствие судебных споров. Лучшими будут признаны те управляющие компании и ТСЖ, которые до 31 августа 2019 года наберут наибольшее количество очков.

Призеры конкурса получат от «ЭнергосбыТ Плюс» сертификаты на энергоаудит любого многоквартирного дома, находящегося у них на обслуживании. Результатом обследования станет заключение, в котором будут предложены мероприятия по повышению энергоэффективности конкретного дома. Лучшие УК и ТСЖ получат от компании сертификаты на благоустройство дворовых территорий. Главным суперпризом конкурса станет установка современной детской игровой площадки во дворе одного из домов победившей управляющей организации.

Узнать список управляющих компаний или ТСЖ, участников конкурса, можно на сайте компании https://vladimir.esplus.ru В сентябре 2019 года будут определены победители, призеры и состоится церемония награждения. Итоговый рейтинг будет также опубликован на официальном интернет-ресурсе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU