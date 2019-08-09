Во Владимирской области более 2 тысяч детей из малообеспеченных семей смогут бесплатно отдохнуть в Краснодарском крае

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-09T11:51:31+03:00

Начиная с мая, уже 1300 ребят побывали в Сочи, Туапсе и Адлере

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Во Владимирской области продолжается оздоровительная кампания для многодетных и малообеспеченных семей. Всего в этом году бесплатно съездить на две недели в пансионаты Краснодарского края смогут более 2,2 тысячи человек.

Начиная с мая, уже 1300 ребят побывали в Сочи, Туапсе и Адлере. На отдыхе для семей организованы экскурсии по историческим и природным объектам Краснодарского края, посещение дельфинария, водных парков, разнообразные спортивные и развлекательные мероприятия.

Право на получение бесплатных путёвок имеют многодетные и малообеспеченные семьи, постоянно проживающие во Владимирской области и имеющие детей в возрасте от 7 до 17 лет. В том числе включительно:

– один сопровождающий родитель (законный представитель) на одного-четырёх детей;

– два сопровождающих родителя (законных представителя) на пять и более детей.

В путёвку входят организация проезда к месту отдыха и обратно, сопровождение делегации, в том числе медицинским работником, страхование жизни и здоровья на весь период отдыха, предоставление питания и проживания в пансионате в течение 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU