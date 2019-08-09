Во Владимирской области из долгожителей больше всего женщин

СЕГОДНЯ 10:32 2019-08-09T10:32:17+03:00

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По данным владимирского отделения Пенсионного фонда РФ, 90, 95 и 100-летний юбилеи в августе 2019 года отметят 167 жителей региона. Причем женщин из них больше чем мужчин в пять раз. Лидерами среди городов по числу долгожителей являются Владимир ( 32 человека), Ковров и Муром ( по 17 человек). 100 лет в этом месяце отметят 3 жительницы региона, двое из которых проживают в областной столице и одна - в Гусь-Хрустальном. 95-летний юбилей отметят 26 пенсионеров и 138 человек - 90-й день рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU