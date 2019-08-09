В ДТП под Новороссийском пострадали две женщины и двое мужчин из Коврова

СЕГОДНЯ 09:43 2019-08-09T09:43:31+03:00

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7 августа около 22.00 на трассе Новороссийск-Керчь у поселка Верхнебакниского туристический автобус санатория "Эллада" врезался во внедорожник. Обе машины упали в обрыв. Как сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе администрации области, среди пострадавших - двое мужчин и две женщины из Коврова. Самому младшему из них - 23 года, а старшему - 54.

- Администрация области держит вопрос о состоянии пострадавших на контроле, - рассказали в пресс-службе. - Необходимая медпомощь пострадавшим оказывается в требуемом объеме, никаких дополнительных специалистов и оборудования не требуется, вопрос о транспортировке пострадавших в Ковров не стоит. Департамент здравоохранения поддерживает связь с коллегами на месте и при возникновении такой потребности готов подключиться к решению возникающих вопросов.

Все 44 пассажира попавшего в аварию автобуса госпитализированы, 13 из них были срочно прооперированы.

ИСТОЧНИК KP.RU