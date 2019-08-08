2019-08-08T17:21:44+03:00
Общество

В селе Камешковского района откроют Дом культуры за 5 миллионов рублей

Дом культуры до ремонта посещали 1100 жителей
Валерия ПРОНИНА
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10 августа в селе Второво Камешковского района состоится торжественное открытие Дома культуры после его ремонта. В этот день село будет отмечать 330-летие своего основания. Открытие клуба станет одним из ключевых эпизодов празднования.

Деньги на укрепление материально-технической базы учреждения культуры поступили из бюджетов всех уровней. Всего на эти цели направлено 5 млн рублей. В ходе ремонта отремонтированы кровля и крыльцо, обновлен фасад, все внутренние помещения, куплены кресла для зала, мебель, световое оборудование. Учтены современные требования антитеррористической защищенности и доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Дом культуры села Второво обслуживает 1100 местных жителей. За 2018 год для них было проведено более 150 мероприятий. В учреждении действует 8 клубных формирований, в которых занимается около 100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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