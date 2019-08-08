2019-08-08T16:41:11+03:00
Происшествия

В Струнине парень украл телефон и хотел продать владельцу, думая, что тот не вспомнит его

Но хозяин телефона, которого до этого ударил вор, вспомнил и позвонил в полицию
Валерия ПРОНИНА
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Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя города Струнино. Его подозревают в краже.

По данным УМВД, молодой человек попросил в кафе 30-летнего жителя позвонить в такси. Тот без проблем дал позвонить. Подозреваемый вышел из кафе и пошел в безлюдное место с телефоном, делая вид, что разговаривает. Хозяин телефона пошел за ним. Тут 24-летний парень ударяет по лицу мужчину и убегает с телефоном. Ущерб составил 24 500 рублей.

После кражи хозяин телефона, который пришел в себя, стал звонить на свой номер. Подозреваемый ответил и сказал, что якобы телефон лежал на земле, а он проходил мимо и случайно его нашел. Вор предложил встретиться с потерпевшим, чтобы отдать телефон за вознаграждение. Молодой человек думал, что владелец гаджета его не узнает.

Но, придя на встречу, потерпевший узнал того, кто его ударил и позвонил в полицию.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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