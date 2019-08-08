В Струнине парень украл телефон и хотел продать владельцу, думая, что тот не вспомнит его
Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя города Струнино. Его подозревают в краже.
По данным УМВД, молодой человек попросил в кафе 30-летнего жителя позвонить в такси. Тот без проблем дал позвонить. Подозреваемый вышел из кафе и пошел в безлюдное место с телефоном, делая вид, что разговаривает. Хозяин телефона пошел за ним. Тут 24-летний парень ударяет по лицу мужчину и убегает с телефоном. Ущерб составил 24 500 рублей.
После кражи хозяин телефона, который пришел в себя, стал звонить на свой номер. Подозреваемый ответил и сказал, что якобы телефон лежал на земле, а он проходил мимо и случайно его нашел. Вор предложил встретиться с потерпевшим, чтобы отдать телефон за вознаграждение. Молодой человек думал, что владелец гаджета его не узнает.
Но, придя на встречу, потерпевший узнал того, кто его ударил и позвонил в полицию.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU