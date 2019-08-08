2019-08-08T15:22:45+03:00
Общество

Мэрия Владимира заказала проект строительства дороги от улицы Диктора Левитана до 8-ЮЗ

Он обойдется почти в 100 тысяч рублей
Сергей МОРКОВКИН
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Администрация города Владимира заказала проект строительства автомобильной дороги, соединяющий улицу Диктора Левитана с микрорайоном 8-ЮЗ. Конкурс продлится до 15 августа, проект должен быть выполнен за 40 дней, работы обойдутся в 99,8 тысяч рублей.

Длина участка будущей дороги оценивается в 400 погонных метров. Разработчику придется определить контрольные точки дороги для принятия технологических решений; сделать схему развязки, соединяющую новую дорогу в условиях пересечения трасс на разных уровнях; а также сделать схему организации движения до проспекта Ленина.

В техническом задании указано, что стоимость строительства перешейка нужно подсчитать с учетом строительства ливневки, установки фонарей, выноса инженерных сетей, организации троутуара, озеленения, установки остановок общественного транспорта и камер видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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