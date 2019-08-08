В аварии под Новороссийском пострадали четверо жителей Владимирской области

СЕГОДНЯ 14:53 2019-08-08T14:53:55+03:00

Они ехали в автобусе из Новороссийска в Анапу

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7 августа около 22.00 на трассе Новороссийск-Керчь у поселка Верхнебакниского туристический автобус санатория "Эллада" Hyundai врезался во внедорожник Volkswagen Touareg. Обе машины упали в обрыв. По данным ГУ МЧС по Владимирской области, в автобусе находились четыре жителя Коврова.

На данный момент известно, что все 44 пассажира попавшего в аварию автобуса госпитализированы, 13 из них были срочно прооперированы. Пункт временного размещения пассажиров автобуса развернут в поселке Нижнебакинском. Кроме четырех ковровчан в автобусе ехали отдыхающие из Амурской, Курской, Московской, Челябинской и Саратовской областей, Москвы и Анапы, Нижнего Новгорода, Красноярского края и Республики Татарстан.

В аварии погибли три человека, это 10 и 16-летниие пассажиры внедорожника и их мать. 45-летний водитель машины находится в больнице в состоянии средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU