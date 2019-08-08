На Владимирскую область надвигается сильный дождь с грозой

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-08T14:46:55+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 8 августа во Владимирской области ожидается сильный дождь. Днём 9 августа ожидается дождь, местами сильный, гроза. Ветер будет достигать порывов - до 20 м/с.

Спасатели предупреждают о повышении рисков возникновения происшествий и ЧС, связанных с повреждением линий электропередач и линий связи, в том числе аварий на объектах энергоснабжения, нарушениями в системе ЖКХ.

А также в связи с нарушением работы дренажных систем и неисправностей ливневых стоков на территории региона существует вероятность возникновения происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков местности.

ИСТОЧНИК KP.RU