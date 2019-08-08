2019-08-08T14:17:14+03:00
Происшествия

Во Владимире осудят предпринимателя, который обманывал покупателей

Злоумышленник взял у 28 граждан 2,8 миллиона рублей
Валерия ПРОНИНА
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Прокуратура направила в суд уголовное дело на 45-летнего владимирца, который так и не признал свою вину.

Мужчина являлся учредителем трех мебельных фирм. Он забирал себе деньги, которые покупатели вносили в качестве аванса.

За 2015-2016 года злоумышленник взял у 28 граждан 2,8 миллиона рублей.

Вину мужчина не признал и не возместил материальный ущерб обманутым клиентам.

Теперь ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд города Владимира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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