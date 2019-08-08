Во Владимире осудят предпринимателя, который обманывал покупателей
Злоумышленник взял у 28 граждан 2,8 миллиона рублей
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Прокуратура направила в суд уголовное дело на 45-летнего владимирца, который так и не признал свою вину.
Мужчина являлся учредителем трех мебельных фирм. Он забирал себе деньги, которые покупатели вносили в качестве аванса.
За 2015-2016 года злоумышленник взял у 28 граждан 2,8 миллиона рублей.
Вину мужчина не признал и не возместил материальный ущерб обманутым клиентам.
Теперь ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.
Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд города Владимира.
ИСТОЧНИК KP.RU