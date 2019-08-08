В Петушинском районе на огород прилетел птенец цапли

СЕГОДНЯ 14:11 2019-08-08T14:11:02+03:00

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В деревне Красный луч Петушинсго района на огород прилетел птенец цапли. Жители подумали, что птица ранена, и стали просить о помощи: чтобы в деревню приехал ветеринар. В руки цапля не давалась, а только бегала по огороду. Хозяин дома решил наловить ей карасей. Соседка рассказала, что птица сутки находилась в огороде и не давалась в руки.

- Сегодня, 8 августа, к нам в деревню приехал ветеринар. Птицу ловили в перчатках. Специалист сделал вывод, что птица не была ранена. Это оказался неокрепший птенец цапли, поэтому он так и не смог улететь из огорода. Ветеринар забрал птицу: когда она окрепнет, ее выпустят, - сказала соседка.

ИСТОЧНИК KP.RU