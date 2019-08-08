В Петушинском районе на огород прилетел птенец цапли
В деревне Красный луч Петушинсго района на огород прилетел птенец цапли. Жители подумали, что птица ранена, и стали просить о помощи: чтобы в деревню приехал ветеринар. В руки цапля не давалась, а только бегала по огороду. Хозяин дома решил наловить ей карасей. Соседка рассказала, что птица сутки находилась в огороде и не давалась в руки.
- Сегодня, 8 августа, к нам в деревню приехал ветеринар. Птицу ловили в перчатках. Специалист сделал вывод, что птица не была ранена. Это оказался неокрепший птенец цапли, поэтому он так и не смог улететь из огорода. Ветеринар забрал птицу: когда она окрепнет, ее выпустят, - сказала соседка.
ИСТОЧНИК KP.RU