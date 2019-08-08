2019-08-08T14:11:02+03:00
Общество

В Петушинском районе на огород прилетел птенец цапли

Жители сначала подумали, что он ранен
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В деревне Красный луч Петушинсго района на огород прилетел птенец цапли. Жители подумали, что птица ранена, и стали просить о помощи: чтобы в деревню приехал ветеринар. В руки цапля не давалась, а только бегала по огороду. Хозяин дома решил наловить ей карасей. Соседка рассказала, что птица сутки находилась в огороде и не давалась в руки.

- Сегодня, 8 августа, к нам в деревню приехал ветеринар. Птицу ловили в перчатках. Специалист сделал вывод, что птица не была ранена. Это оказался неокрепший птенец цапли, поэтому он так и не смог улететь из огорода. Ветеринар забрал птицу: когда она окрепнет, ее выпустят, - сказала соседка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В селе Камешковского района откроют Дом культуры за 5 миллионов рублей
В Струнине парень украл телефон и хотел продать владельцу, думая, что тот не вспомнит его
Мэрия Владимира заказала проект строительства дороги от улицы Диктора Левитана до 8-ЮЗ
В аварии под Новороссийском пострадали четверо жителей Владимирской области
На Владимирскую область надвигается сильный дождь с грозой
Во Владимире осудят предпринимателя, который обманывал покупателей
Большинство владимирцев интересуются, как выбрать арбуз и не подцепить в лесу клеща
В Мстеру съедутся ремесленники со всей России
Муромляне взломали магазин и украли элитный алкоголь
Ковровчанин украл из кафе унитаз, хотел поставить его дома, но по дороге разбил
В Покрове снова перекроют Пекинку ночью
«Т Плюс» приступил к реконструкции тепловой сети в районе улицы Фейгина