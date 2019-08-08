В Мстеру съедутся ремесленники со всей России

СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-08T14:01:42+03:00

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10 августа в посёлке Мстёра Вязниковского района состоится традиционный праздник – фестиваль «Мстёрский базар». Там можно будет познакомиться с лучшими образцами традиционных народных промыслов и ремёсел не только Владимирской области, но и практически всех регионов центральной России.

Жителей и гостей Мстёры ждут выступления фольклорных и детских коллективов, детская игровая программа «Мстёрский малёк», шахматный турнир «Мстёрская ладья», пешеходная экскурсия «Путешествие по Большой Миллионной улице», интерактивная программа с чайной зоной, дегустацией, награждением победителей, конкурс луковых пирогов, вечерняя концертная программа «Огни Мстёры» и многое другое.

Также будут организованы мастер-классы по изготовлению различных оберегов, берестяных лукошек, глиняных и резных деревянных игрушек, вышивки и кружева.

Начало – в 10.00 на площади Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU