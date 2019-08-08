Ковровчанин украл из кафе унитаз, хотел поставить его дома, но по дороге разбил

СЕГОДНЯ 13:23 2019-08-08T13:23:48+03:00

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3 августа ночью в полицию позвонили сотрудники кафе и сообщили: кто-то вынес из туалета унитаз, который стоил 4500 рублей.

По данным УМВД, полицейские изучили запись с камер и установили личность вора. Им оказался 43-летний ковровчанин.

Мужчина рассказал, что демонтировал унитаз в туалете, выставил его на улицу через окно, а сам вышел через дверь. Унитаз он хотел установить у себя дома, но по дороге уронил и разбил.

Возбуждено уголовное дело за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU