Ковровчанин украл из кафе унитаз, хотел поставить его дома, но по дороге разбил
Возбуждено уголовное дело за кражу
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3 августа ночью в полицию позвонили сотрудники кафе и сообщили: кто-то вынес из туалета унитаз, который стоил 4500 рублей.
По данным УМВД, полицейские изучили запись с камер и установили личность вора. Им оказался 43-летний ковровчанин.
Мужчина рассказал, что демонтировал унитаз в туалете, выставил его на улицу через окно, а сам вышел через дверь. Унитаз он хотел установить у себя дома, но по дороге уронил и разбил.
Возбуждено уголовное дело за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU