В Покрове снова перекроют Пекинку ночью

СЕГОДНЯ 12:19 2019-08-08T12:19:21+03:00

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Ночью 9 августа с 3.30 до 04.10 на 102-ом километре (в черте города Покрова) будет полностью перекрыта трасса М-7 "Волга". Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород. В это время дорожники будут делать новый надземный пешеходный переход.

Возможные варианты объезда участка

- по направлению в сторону Владимира: поворот направо на 101 км М-7 в районе автостанции, далее по ул.Октябрьская, через Больничный проезд выезд на М-7.

- по направлению в сторону Москвы: регулируемый перекресток на 103 км М-7 с ул.Карла Либкнехта, далее по ул. 3-го Интернационала и до дороги на пос.Введенский, выезд на 101 км М-7.

ИСТОЧНИК KP.RU