2019-08-08T11:51:38+03:00
Общество

«Т Плюс» приступил к реконструкции тепловой сети в районе улицы Фейгина

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Владимирский филиал «Т Плюс» приступил к реконструкции тепловой сети в районе улицы Фейгина областного центра. Согласно проекту, на данном участке будет заменено около 1 км разводящего трубопровода. Стоимость работ составит 6,7 млн рублей.

Во время ремонтных работ горячее водоснабжение будет отключаться только на время технологических переключений, при этом срок ограничения ГВС составит не более суток. После завершения реконструкции специалисты подрядной организации выполнят благоустройство территории: уложат около 380 м² дорог и тротуаров, 2460 м² газонов. Помимо данных объемов в обязательном порядке будет выполнена установка всех дворовых объектов, которые на время производства работ могут быть демонтированы. Владимирский филиал «Т Плюс» просит жителей с пониманием отнестись ко временным неудобствам. Напомним также, что каждый объект реконструкции, в том числе его благоустройство, будет приниматься специальной комиссией, в состав которой войдут представители администрации города Владимира, управляющих компаний, филиала «Т Плюс» и подрядной организации.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала «Т Плюс» во Владимирской области к новому отопительному сезону в рамках программы «Re: Конструкция 2019», составит 935 млн рублей. В рамках программы специалисты филиала ведут усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтных участков трубопроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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