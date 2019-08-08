Владимирский школьник установит флаг 33 региона на Северном полюсе
13-летний школьник из Владимира Лев Киндеев стал участником детской тематической рейс-экспедиции на Северный полюс. Такое право он получил благодаря участию в мероприятиях Информационного центра по атомной энергии города Владимира.
Областные власти в честь такого события передали мальчику символ Владимирской области – флаг с изображением льва – для водружения его на Северном полюсе в честь 60-летия атомного ледокольного флота России.
Вместе с юным владимирцем в путешествие, которое продлится с 13 по 22 августа, отправятся ещё 67 ребят из разных регионов страны. Во время экспедиции её участники узнают об истории атомного ледокольного флота, о нужных на ледоколе профессиях, о проблемах сохранения Арктики. Кроме того, ребятам предстоит решать нестандартные задачи инженерно-экономической игры и Метапредметной олимпиады, а в рамках челендж-шоу и в конкурсе "Арктиковидение" проявить свои вокальные, танцевальные и актёрские таланты.
ИСТОЧНИК KP.RU