На пожаре в Энергетике спасли шестерых человек

СЕГОДНЯ 17:34 2019-08-07T18:03:33+03:00

Хозяев квартиры, в которой случился пожар, не было дома

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7 августа в микрорайоне Энергетик случился пожар в квартире пятиэтажного дома. Пожарных вызвали в 09.37, и они были уже на месте через 8 минут.

По данным пресс-службы МЧС, в квартире на третьем этаже, в которой и произошло возгорание, никого не было. Там пострадала лишь отделка и мебель- площадь пожара составила 8 квадратных метров. Но жильцов других квартир пришлось спасать - в подъезде было сильное задымление.

Пожарные спасли шестерых человек, в том числе двое детей.

С огнем боролись 23 человека и 7 единиц техники, работали 2 звена газодымозащитной службы. Открытое пламя было ликвидировано за 12 минут.

Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU