На пожаре в Энергетике спасли шестерых человек
7 августа в микрорайоне Энергетик случился пожар в квартире пятиэтажного дома. Пожарных вызвали в 09.37, и они были уже на месте через 8 минут.
По данным пресс-службы МЧС, в квартире на третьем этаже, в которой и произошло возгорание, никого не было. Там пострадала лишь отделка и мебель- площадь пожара составила 8 квадратных метров. Но жильцов других квартир пришлось спасать - в подъезде было сильное задымление.
Пожарные спасли шестерых человек, в том числе двое детей.
С огнем боролись 23 человека и 7 единиц техники, работали 2 звена газодымозащитной службы. Открытое пламя было ликвидировано за 12 минут.
Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU