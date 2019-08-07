2019-08-07T18:03:33+03:00
Происшествия

На пожаре в Энергетике спасли шестерых человек

Хозяев квартиры, в которой случился пожар, не было дома
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

7 августа в микрорайоне Энергетик случился пожар в квартире пятиэтажного дома. Пожарных вызвали в 09.37, и они были уже на месте через 8 минут.

По данным пресс-службы МЧС, в квартире на третьем этаже, в которой и произошло возгорание, никого не было. Там пострадала лишь отделка и мебель- площадь пожара составила 8 квадратных метров. Но жильцов других квартир пришлось спасать - в подъезде было сильное задымление.

Пожарные спасли шестерых человек, в том числе двое детей.

С огнем боролись 23 человека и 7 единиц техники, работали 2 звена газодымозащитной службы. Открытое пламя было ликвидировано за 12 минут.

Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ковровчанин ударил ножом своего друга, а потом обвинил врачей в его смерти
В Ковровском историко-мемориальном музее пройдет Вахта памяти
«Т Плюс» завершил реконструкцию теплосети на улице Верхняя Дуброва
В Коврове спасатели освободили попавшую в вентиляцию галку
Стан владимирского "Торпедо" покидает один полузащитник
Двое владимирских борцов выиграли "бронзу" на международном турнире в Новосибирске
В Вязниках инвалид добился лекарств через суд
Владимирцы стали реже брать ипотеку
Владимирское УФАС признало нарушение закона о конкуренции при финансировании телеканала "Губерния-33"
Житель Собинского района катался на украденном скутере в нетрезвом виде
Владимирский борец стал вторым на подготовительном турнире к чемпионату мира
Во Владимирской области трое нетрезвых водителей предстанут перед судом
Во Владимирской области пассажирка рейсового автобуса родила прямо на вокзале
ФК «Муром» проиграл московскому «Арарату» в Кубке России
В Александрове раздавили 139 килограммов элитного европейского сыра
Во Владимире ночью пьяный мужчина упал из окна шестого этажа, поднялся домой и умер