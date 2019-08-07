Ковровчанин ударил ножом своего друга, а потом обвинил врачей в его смерти
В Коврове направлено в суд уголовное дело об убийстве. По данным следствия, 15 сентября 2018 года обвиняемый выпивал в своей квартире с другом. Они дружили 7 лет. Мужчины поссорились, и хозяин квартиры набросился на друга с ножом. Обвиняемый нанес два удара в жизненно важные органы.
Потерпевший с ранениями выбежал на улицу и стал просить о помощи. Прохожие вызвали медиков, которые доставили мужчину в реанимацию. Однако от полученных ранений он скончался.
В ходе следствия обвиняемый выдвигал различные версии о своей невиновности. Якобы удар ножом он нанес, чтобы защититься от нападения друга, а причиной его смерти является оказание врачами неквалифицированной медицинской помощи.
Дело предстоит рассматривать Ковровскому городскому суду. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU