2019-08-07T16:19:22+03:00
Происшествия

Ковровчанин ударил ножом своего друга, а потом обвинил врачей в его смерти

Потерпевший с ранениями сам выбежал на улицу и кричал о помощи
Валерия ПРОНИНА
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В Коврове направлено в суд уголовное дело об убийстве. По данным следствия, 15 сентября 2018 года обвиняемый выпивал в своей квартире с другом. Они дружили 7 лет. Мужчины поссорились, и хозяин квартиры набросился на друга с ножом. Обвиняемый нанес два удара в жизненно важные органы.

Потерпевший с ранениями выбежал на улицу и стал просить о помощи. Прохожие вызвали медиков, которые доставили мужчину в реанимацию. Однако от полученных ранений он скончался.

В ходе следствия обвиняемый выдвигал различные версии о своей невиновности. Якобы удар ножом он нанес, чтобы защититься от нападения друга, а причиной его смерти является оказание врачами неквалифицированной медицинской помощи.

Дело предстоит рассматривать Ковровскому городскому суду. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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