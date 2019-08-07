«Т Плюс» завершил реконструкцию теплосети на улице Верхняя Дуброва

СЕГОДНЯ 14:55 2019-08-07T14:55:03+03:00

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Владимирский филиал «Т Плюс» завершил реконструкцию тепловой сети в районе улицы Верхняя Дуброва областного центра. Согласно проекту на данном участке заменили более 720 м разводящего трубопровода. Стоимость работ составила 11,1 млн рублей.

После завершения реконструкции специалисты подрядной организации полностью восстановили благоустройство территории: уложили 345 м² дорог и тротуаров, 2350 м² газонов. Качество проведения работ было оценено и принято специальной комиссией, в состав которой вошли представители администрации города Владимира, Владимирского филиала «Т Плюс» и подрядчика.

Новые сети были переложены бесканальным способом прокладки, с применением современных труб в пенополиуретановой изоляции, с гарантийным сроком эксплуатации 25 лет. Система диспетчерского контроля позволит дистанционно следить за состоянием трубопроводов и оперативно получать данные о возможных неисправностях на сетях. Отметим, что во время ремонтных работ горячее водоснабжение отключалось только на время технологических переключений, на срок не более суток.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала «Т Плюс» во Владимирской области к новому отопительному сезону в рамках программы «Re: Конструкция 2019», составит 935 млн рублей. В рамках программы специалисты филиала продолжат вести усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков трубопроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU