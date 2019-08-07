2019-08-07T14:33:04+03:00
Общество

В Коврове спасатели освободили попавшую в вентиляцию галку

С птицей все в порядке
Алексей СУХОВ
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Фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской областиФото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области
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В Единую службу спасения города Коврова позвонили взволнованные жители многоквартирного дома на улице Машиностроителей и сообщили, что в вентиляционном канале на кухне кто-то скребётся.

- К месту вызова отправились спасатели поисково-спасательного отряда Михаил Быков и Роман Нижегородов. Их встретила хозяйка квартиры. Она сообщила, что с самого утра боится зайти на кухню – может быть там крыса, - рассказали в областном управлении МЧС.

Спасатель Михаил Быков надел плотные перчатки и начал снимать крышку вентиляции. Из неё на спасателя смотрели два глаза: оказалось, это галка упала в вентиляцию на крыше дома и пролетела до самого первого этажа. Выбравшись из заточения и оказавшись на свободе, птица быстро взлетела на дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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