Стан владимирского "Торпедо" покидает один полузащитник

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-07T14:46:25+03:00

Он переходит играть в другой клуб

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Полузащитник владимирского «Торпедо» Игорь Родионов продолжит свою футбольную карьеру в «Сатурне» (Раменское).

Как сообщается на официальном сайте ф"Торпедо", Игорь выступал в коллективе с 2017 года. Всего в первенствах России в составе «Торпедо» провёл 43 матча, в которых забил 1 гол.

К слову, ближайший матч владимирские футболисты проведут на выезде. 9 августа они сыграют с клубом "Луки-Энергия" в городе Великие Луки.

Пожелаем ребятам удачи.

ИСТОЧНИК KP.RU