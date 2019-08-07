Стан владимирского "Торпедо" покидает один полузащитник
Он переходит играть в другой клуб
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Полузащитник владимирского «Торпедо» Игорь Родионов продолжит свою футбольную карьеру в «Сатурне» (Раменское).
Как сообщается на официальном сайте ф"Торпедо", Игорь выступал в коллективе с 2017 года. Всего в первенствах России в составе «Торпедо» провёл 43 матча, в которых забил 1 гол.
К слову, ближайший матч владимирские футболисты проведут на выезде. 9 августа они сыграют с клубом "Луки-Энергия" в городе Великие Луки.
Пожелаем ребятам удачи.
ИСТОЧНИК KP.RU