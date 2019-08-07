2019-08-07T14:04:48+03:00
Спорт

Двое владимирских борцов выиграли "бронзу" на международном турнире в Новосибирске

Они выступали в весовых категориях "67 кг" и "82 кг" соответственно
Алексей СУХОВ
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предоставлено департаментом спорта.предоставлено департаментом спорта.
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Владимирские спортсмены Павел Салеев и Ованнес Сукиасян выиграли бронзовые медали на XXIV международном турнире по греко-римской борьбе памяти Александра Нестеренко, проходившем со 2 по 4 августа 2019 года в Новосибирске.

Салеев и Сукиасян выступали в весовых категориях "67 кг" и "82 кг" соответственно. В общей сложности в соревнованиях участвовали более 200 борцов из 25 регионов России и еще восьми стран мира: Кыргызстана, Казахстана, Белоруссии, Болгарии, Хорватии, Японии, Сербии и Эстонии. Владимирскую область представляли два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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