Двое владимирских борцов выиграли "бронзу" на международном турнире в Новосибирске
Они выступали в весовых категориях "67 кг" и "82 кг" соответственно
предоставлено департаментом спорта.
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Владимирские спортсмены Павел Салеев и Ованнес Сукиасян выиграли бронзовые медали на XXIV международном турнире по греко-римской борьбе памяти Александра Нестеренко, проходившем со 2 по 4 августа 2019 года в Новосибирске.
Салеев и Сукиасян выступали в весовых категориях "67 кг" и "82 кг" соответственно. В общей сложности в соревнованиях участвовали более 200 борцов из 25 регионов России и еще восьми стран мира: Кыргызстана, Казахстана, Белоруссии, Болгарии, Хорватии, Японии, Сербии и Эстонии. Владимирскую область представляли два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU