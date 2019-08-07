Владимирцы стали реже брать ипотеку

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-07T12:01:17+03:00

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При этом объем выданной ипотеки увеличился на 2,3% и составил более 9,55 млрд рублей. Так что владимирцы хоть и стали брать ипотечные кредиты реже, но на большие суммы и только в рублях.

Общий объем ипотечной задолженности в регионе на июля достиг 48,9 млрд рублей, при этом доля просроченных кредитов остается незначительной - 0,8% от имеющейся задолженности. Средневзвешенная ставка по ИЖК в регионе по состоянию на 1 июля года сложилась в размере 10,4% что на 0,8 процента выше аналогичного периода прошлого года. Средний срок ипотечного кредита увеличился больше, чем на 1,5 года и составил почти 18 лет.

- Определенную поддержку рынку ипотеки могут оказать вступившие в силу законодательные новации - закон об "ипотечных каникулах" для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и госдотация в размере 450 тысяч рублей для многодетных семей, - отметила управляющий Отделением Владимир ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Калашникова.

ИСТОЧНИК KP.RU