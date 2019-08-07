Житель Собинского района катался на украденном скутере в нетрезвом виде

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-07T11:10:33+03:00

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По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, в середине июля этого года в ночное время сотрудники ГИБДД остановили 18-летнего парня на скутере. Молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения. Он не смог объяснить, откуда у него транспортное средство. Несколькими часами ранее в полицию поступило обращение о краже скутера в одном из дворов города Собинка. Задержанный признался, что позаимствовал ТС, чтобы просто покататься по городу. Теперь молодому человеку может грозить реальный срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU