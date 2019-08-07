Владимирский борец стал вторым на подготовительном турнире к чемпионату мира

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-07T10:14:48+03:00

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Владимирский спортсмен Абуязид Манцигов стал вторым в весовой категории "72 кг" по итогам рейтингового турнира по греко-римской борьбе, который прошел 3 и 4 августа 2019 года в городе Дортмунд (Германия).

В финале владимирец уступил спортсмену из Венгрии. В весовой категории Манцигова боролись 35 человек. Всего в соревнованиях участвовали 12 спортсменов сборной России, выступавших в девяти весовых категориях. Международный рейтинговый турнир проводился среди борцов из 20 стран.

Соревнования можно назвать подготовительными стартами перед чемпионатом мира, который пройдет в столице Казахстана Нур-Султане с 14 по 22 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU