Во Владимирской области трое нетрезвых водителей предстанут перед судом

СЕГОДНЯ 10:06 2019-08-07T10:06:12+03:00

Ранее они привлекались к ответственности

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Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Муромского района. Мужчина на дороге «Молотицы – Кондаково» нарушил ПДД и был остановлен полицейскими. Как показало медосвидетельствование, местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным УМВД, водителя уже привлекали к уголовной ответственности за управление транспортом с нетрезвом состоянии.

В совершении аналогичных преступлений обвиняются 27-летний и 33-летний жители Юрьев-Польского района. Они также привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

В ближайшее время фигуранты предстанут перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU