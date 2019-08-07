Во Владимирской области трое нетрезвых водителей предстанут перед судом
Ранее они привлекались к ответственности
Изменить размер текста:
Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Муромского района. Мужчина на дороге «Молотицы – Кондаково» нарушил ПДД и был остановлен полицейскими. Как показало медосвидетельствование, местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данным УМВД, водителя уже привлекали к уголовной ответственности за управление транспортом с нетрезвом состоянии.
В совершении аналогичных преступлений обвиняются 27-летний и 33-летний жители Юрьев-Польского района. Они также привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.
В ближайшее время фигуранты предстанут перед судом.
ИСТОЧНИК KP.RU