Картину юного художника из Александрова выставят в Третьяковской галерее

СЕГОДНЯ 17:21 2019-08-05T17:21:08+03:00

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Работа юного художника из Александрова будет выставлена в Третьяковской галерее. Выпускник местной художественной школы нарисовал акварелью городской пейзаж – старый дом в осеннее время года.

Всего на конкурс было прислано более тысячи работ. Творческим заданием было создание картины в стиле Василия Поленова – мастера лирического пейзажа русской школы пейзажной живописи. В итоге победителями были признаны работы 20 ребят.

Теперь нашего земляка и других призёров ждёт поездка в Москву на открытие выставки в Третьяковской галерее, где будут представлены пейзажи юных художников, а также картины самого Василия Поленова (около 160 произведений из фондов российских музеев и частных собраний).

Проект "Поколение М" – платформа для раскрытия и развития талантов подрастающего поколения за счёт использования современных технологий. С помощью нестандартных инструментов организаторы ищут молодые таланты и дают им уникальные возможности, которые могут стать для них трамплином в большой творческой карьере.

ИСТОЧНИК KP.RU