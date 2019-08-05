2019-08-05T17:21:08+03:00
Общество

Картину юного художника из Александрова выставят в Третьяковской галерее

Артём Суханов вошёл в число призёров конкурса "Поколение М"
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Работа юного художника из Александрова будет выставлена в Третьяковской галерее. Выпускник местной художественной школы нарисовал акварелью городской пейзаж – старый дом в осеннее время года.

Всего на конкурс было прислано более тысячи работ. Творческим заданием было создание картины в стиле Василия Поленова – мастера лирического пейзажа русской школы пейзажной живописи. В итоге победителями были признаны работы 20 ребят.

Теперь нашего земляка и других призёров ждёт поездка в Москву на открытие выставки в Третьяковской галерее, где будут представлены пейзажи юных художников, а также картины самого Василия Поленова (около 160 произведений из фондов российских музеев и частных собраний).

Проект "Поколение М" – платформа для раскрытия и развития талантов подрастающего поколения за счёт использования современных технологий. С помощью нестандартных инструментов организаторы ищут молодые таланты и дают им уникальные возможности, которые могут стать для них трамплином в большой творческой карьере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирские военнослужащие осуждены за дачу ложных показаний
Муромских пенсионеров незаконно лишили пенсий
Ковровчанин, убивший своего соседа из-за кражи будильника, сядет на 8 лет
Владимирский контрактник ответит за унижение сослуживцев
Владимирские мусульмане готовятся отметить Курбан-байрам
Ковровская больница заплатит за смерть пациента больше миллиона рублей
В Камешково рыночные торговцы устроили массовую бойню из-за арбузов с применением молотков и дубинок
Собинское кафе обязали убрать пристроенную лестницу
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
Меленковский педофил отправится в колонию на долгий срок
На 60-летие Центрального парка выступила группы Стаса Намина "Цветы"
В Струнине 4-летний мальчик, который выпал из окна, умер в больнице
В Собинке откроется школа на 1000 мест
В сельских магазинах Владимирской области продавали испорченные продукты
В парке «Патриот» при поддержке ПСБ установили памятник миротворцам
В пожаре на улице Завадского погибла 84-летняя женщина
Ковровчанин обокрал квартиру своего знакомого
Во Владимирской области мужчин осудят за прописку мигрантов
Владимирец утопил ружье и лишился разрешение на хранение оружия
Владимирские ориентировщики завоевали два «золота» в эстафете на чемпионате мира
Жителям Покрова светит до 20 лет реального срока за попытку сбыта наркотиков
Активисты каждый месяц будут передавать вопросы владимирцев директору ВСМЗ
На Рокадной дороге легковушка улетела под фуру