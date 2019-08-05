Ковровская больница заплатит за смерть пациента больше миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:13 2019-08-05T17:13:15+03:00

Пациенту сделали операцию, но спустя несколько дней у него открылось кровотечение

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Решением Ковровского городского суда с городской больницы №2 взыскана компенсация морального вреда в пользу родственников погибшего - 1 300 000 рублей, а также 50 740 рублей - расходы на погребение.

Судом установлено, что в мае 2017 года в урологическое отделение Ковровской городской больницы №2 поступил пожилой человек. Лечащий врач провел операцию, но спустя несколько дней у пациента открылось внутреннее кровотечение. Мужчину перевели в центральную городскую больницу Коврова, где через пять дней он умер.

В результате ошибок, допущенных лечащим врачом, у больного развилось массивное желудочно-кишечное кровотечение, геморрагический шок, что и привело к смерти.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Врач, допустивший халатность, был признан виновным за причинение смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы. Столько же он не имеет права заниматься медицинской деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU