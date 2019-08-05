В Камешково рыночные торговцы устроили массовую бойню из-за арбузов с применением молотков и дубинок

СЕГОДНЯ 17:01 2019-08-05T17:09:33+03:00

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Видеозапись происшествия появилась в аккаунте «Тревожные новости 33» в сервисе Instagram. Потасовка произошла на площади на улице Школьной напротив городского рынка. В ней участвовали около 10 человек. В руках у дебоширов можно разглядеть дубинки и молотки. Кроме видео, очевидцы выложили в паблик комментарии:

«И смех , и грех. В городе Камешково ,1 августа, произошел конфликт между людьми кавказской национальности, причем из-за арбузов. Местные продавали по 25 рублей за кг, а с Астрахани приехали продавать по 15 рублей за кг. Есть пострадавшие, т.к. в ход пошли ножи, топоры, молотки, дубинки».

В пресс-службе УМВД по Владимирской области подтвердили, что 1 августа в дежурную часть поступало сообщение о драке. По предварительной версии, конфликт произошел на бытовой почве. На данный момент личности всех участников драки установлены. Проводится проверка. По неподтвержденной информации, за медицинской помощью обратились двое человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/724165" frameborder="0"></iframe> Драка торговцев арбузами.

ИСТОЧНИК KP.RU