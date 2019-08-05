В Камешково рыночные торговцы устроили массовую бойню из-за арбузов с применением молотков и дубинок
Видеозапись происшествия появилась в аккаунте «Тревожные новости 33» в сервисе Instagram. Потасовка произошла на площади на улице Школьной напротив городского рынка. В ней участвовали около 10 человек. В руках у дебоширов можно разглядеть дубинки и молотки. Кроме видео, очевидцы выложили в паблик комментарии:
«И смех , и грех. В городе Камешково ,1 августа, произошел конфликт между людьми кавказской национальности, причем из-за арбузов. Местные продавали по 25 рублей за кг, а с Астрахани приехали продавать по 15 рублей за кг. Есть пострадавшие, т.к. в ход пошли ножи, топоры, молотки, дубинки».
В пресс-службе УМВД по Владимирской области подтвердили, что 1 августа в дежурную часть поступало сообщение о драке. По предварительной версии, конфликт произошел на бытовой почве. На данный момент личности всех участников драки установлены. Проводится проверка. По неподтвержденной информации, за медицинской помощью обратились двое человек.
Драка торговцев арбузами.
ИСТОЧНИК KP.RU