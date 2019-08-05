2019-08-05T16:56:40+03:00
Общество

Собинское кафе обязали убрать пристроенную лестницу

Демонтировать ее владельцу придется за свой счет
Ирина Мальцева
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Хозяин кафе, расположенного в Собинке на улице Димитрова, начал строительные работы и сзади здания пристроил металлическую лестницу, которая служила вторым эвакуационным выходом. Как оказалось, владелец нарушил сразу несколько норм федерального законодательства: во-первых, вышел за границы земельного участка, а во-вторых, здание относилось к объектам культурного наследия, и перестраивать его без разрешения Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия хозяин не имел права. Впрочем, сам владелец кафе занялся перестройкой не по своему желанию – он выполнял судебное решение, которым его обязали исполнить требования законодательства о пожарной безопасности. Но это не изменило решение: суд обязал его прекратить работы и демонтировать лестницу у кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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