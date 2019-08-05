2019-08-05T15:39:16+03:00
Звезды

На 60-летие Центрального парка выступила группы Стаса Намина "Цветы"

Юбилейную программу завершило огненное шоу
Валерия ПРОНИНА
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4 августа Центральный парк города Владимира отпраздновал свой 60-летний юбилей. Торжественную церемонию открытия украсило выступление ансамбля мажореток Городского духового оркестра. В течение всего дня в парке выступали лучшие коллективы города и области, а также артисты циркового шоу: акробаты, жонглеры, дрессировщики и клоуны.

В конце вечера на сцену пригласили группу Стаса Намина «Цветы». Артисты поздравили парк с юбилейной датой и исполнили свои лучшие композиции, под которые с удовольствием танцевали и взрослые, и дети.

Юбилейную программу завершило огненное шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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