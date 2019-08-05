2019-08-05T15:02:22+03:00
Общество

В Собинке откроется школа на 1000 мест

Она откроет двери 1 сентября
Алексей СУХОВ
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предоставлено АВО.предоставлено АВО.
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Школа появится 1 сентября в новом микрорайоне на улице Гагарина. Она снимет часть нагрузки с действующих школ, в которых занятия пока ведутся в две смены. Школа построена в рамках национального проекта "Образование", на её создание было направлено 647,6 млн рублей.

Трёхэтажное здание имеет три блока: для начальной школы, для среднего и старшего звена. Также предусмотрены спальни и игровые для младших школьников, уютная столовая на 350 мест, большой спортивный зал с душевыми и раздевалками, классы-лаборатории по физике и химии, компьютерные классы, кабинеты иностранного языка, психолога, изостудия, зал для хореографии и тренажёрный зал.

Есть и отдельный медицинский блок, в котором кабинеты врача и процедурная оборудованы в соответствии с современными требованиями. Оставаться в школе ученики смогут и после уроков, посещая кружки по хореографии, изобразительному искусству, театру, робототехнике и спортивные секции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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