2019-08-05T14:23:47+03:00
Общество

В сельских магазинах Владимирской области продавали испорченные продукты

Также рядом с порошками и мылом стояли коробки с макаронами и крупами
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Юрьев-Польского района проверила ряд магазинов в селах Чеково, Небылое, Шихобалово и Федоровское муниципального образования Небыловское.

Выяснилось, что там продавали просроченные продукты, а также не соблюдали товарное соседство. Рыбу, мясо и полуфабрикаты в холодильниках не прикрывали. Рядом с порошками и мылом стояли коробки с макаронами и крупами. Сотрудники магазина торговали испорченными овощами, некоторые были даже без кожуры.

Генеральному директору сельских магазинов внесено представление. 10 продавцов привлечены к дисциплинарной ответственности.

Помимо этого, на гендиректора возбуждено производство за продажу сигарет без акцизных марок. Директор оштрафован на 5 тысяч рублей. В Арбитражный суд Владимирской области направлено производство об административных правонарушениях за нарушение требований технических регламентов, которые создали угрозу жизни и здоровью покупателей.

Наказание за правонарушение - от 300 до 600 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
Меленковский педофил отправится в колонию на долгий срок
На 60-летие Центрального парка выступила группы Стаса Намина "Цветы"
В Струнине 4-летний мальчик, который выпал из окна, умер в больнице
В Собинке откроется школа на 1000 мест
В парке «Патриот» при поддержке ПСБ установили памятник миротворцам
В пожаре на улице Завадского погибла 84-летняя женщина
Ковровчанин обокрал квартиру своего знакомого
Во Владимирской области мужчин осудят за прописку мигрантов
Владимирец утопил ружье и лишился разрешение на хранение оружия
Владимирские ориентировщики завоевали два «золота» в эстафете на чемпионате мира
Жителям Покрова светит до 20 лет реального срока за попытку сбыта наркотиков
Активисты каждый месяц будут передавать вопросы владимирцев директору ВСМЗ
На Рокадной дороге легковушка улетела под фуру