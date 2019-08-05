В сельских магазинах Владимирской области продавали испорченные продукты

СЕГОДНЯ 14:23 2019-08-05T14:23:47+03:00

Также рядом с порошками и мылом стояли коробки с макаронами и крупами

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Прокуратура Юрьев-Польского района проверила ряд магазинов в селах Чеково, Небылое, Шихобалово и Федоровское муниципального образования Небыловское.

Выяснилось, что там продавали просроченные продукты, а также не соблюдали товарное соседство. Рыбу, мясо и полуфабрикаты в холодильниках не прикрывали. Рядом с порошками и мылом стояли коробки с макаронами и крупами. Сотрудники магазина торговали испорченными овощами, некоторые были даже без кожуры.

Генеральному директору сельских магазинов внесено представление. 10 продавцов привлечены к дисциплинарной ответственности.

Помимо этого, на гендиректора возбуждено производство за продажу сигарет без акцизных марок. Директор оштрафован на 5 тысяч рублей. В Арбитражный суд Владимирской области направлено производство об административных правонарушениях за нарушение требований технических регламентов, которые создали угрозу жизни и здоровью покупателей.

Наказание за правонарушение - от 300 до 600 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU